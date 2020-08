Prazo para responder questionário sobre Currículo Referência do Ensino Médio termina na segunda

Estudantes mineiros interessados em auxiliar na elaboração do Currículo Referência do Ensino Médio têm até a próxima segunda-feira (24) para responder ao questionário, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), neste link. Podem participar alunos do 9º ano do ensino fundamental e de todos os anos do ensino médio, das redes municipais, privada e estadual.

As contribuições vão compor o documento que, atualmente, está em fase de leitura crítica com as universidades. A previsão é de que o novo currículo comece a ser implementado em 2021, com a ampliação do número de escolas piloto.

Com o questionário “Escuta dos Estudantes”, a SEE/MG, em colaboração com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime-MG), pretende que os alunos possam expressar suas expectativas e serem também protagonistas da construção do Novo Ensino Médio. O objetivo é que o currículo seja homologado pelo Conselho Estadual de Educação ainda este ano.

Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio está sendo estruturado por meio do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC). A partir dele, serão realizadas mudanças pedagógicas no tempo e na estrutura do currículo dessa etapa da educação básica.

Atendendo à BNCC, o currículo referência será composto pela Formação Geral Básica, que considera as aprendizagens comuns e obrigatórias definidas pela BNCC, e os Itinerários Formativos – parte em que os alunos podem escolher conteúdos que se relacionam com seus interesses.

Os Itinerários Formativos serão constituídos por componentes de aprofundamento nas quatro áreas de conhecimento: Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, e também na formação técnica e profissional (separadamente ou integradamente).