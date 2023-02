Pré-conferências Municipais de Saúde recebem demandas da população até o dia 7 de março

Com o objetivo de debater temas relativos à Saúde Pública e elaborar propostas que atendam às necessidades da população, até o dia 7 de março acontecem as Pré-Conferências Municipais de Saúde, realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

As pré-conferências são abertas à população e realizadas em vários pontos da cidade. Ao final dos encontros, serão listadas as reivindicações e propostas dos participantes para que sejam levadas e debatidas durante a Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia 18 de março.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Juliana Machado Silva, a participação popular nas pré-conferências é de extrema importância. “É nesse momento que conseguimos colocar as demandas da sociedade para, depois, executar, acompanhar e cobrar”, afirma.

11ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá

O tema da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá será “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai ser Outro Dia.” O evento objetiva avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Servindo para orientar o gestor na elaboração do plano de saúde e na definição de ações que sejam prioritárias no âmbito municipal.

A programação das palestras terá os seguintes temas:

– O Brasil que temos e o Brasil que queremos;

– O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas;

– Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;

– Amanhã será outro dia para todas as pessoas.