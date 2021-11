Prefeito acompanha governador durante visita à McCain e CBMM

O prefeito Robson Magela acompanhou o governador Romeu Zema nesta quinta-feira (4) durante visita a duas empresas em Araxá. Os dois locais destacaram grandes investimentos para a cidade.

A primeira visita foi à futura fábrica de batatas pré-fritas da McCain. A empresa está investindo cerca de R$ 250 milhões na instalação da unidade industrial em Araxá. Com previsão de inauguração ainda em 2021, a empresa estima a geração de 150 empregos diretos. Também participaram o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e o deputado estadual Bosco.

De lá, a comitiva seguiu para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), onde foi inaugurado o projeto de expansão que vai ampliar a caacidade de produção de 100 mil toneladas de nióbio para 150 mil toneladas do insumo por ano. Esta ação também contou com a presença do vice-prefeito Mauro Chaves.

O projeto, que prevê a construção de estrutura de disposição de rejeitos e a expansão da capacidade industrial, conta com mais de R$ 2 bilhões de investimentos e geração de 133 empregos diretos no município.

Durante a cerimônia, Romeu Zema assinou o protocolo de intenções que visa o desenvolvimento social e econômico da região de Araxá. Os visitantes também percorreram diversos setores da unidade industrial da CBMM.

O prefeito Robson Magela destaca o grande investimento que está sendo feito em Araxá pelas duas empresas, com a parceria do Governo de Minas e da classe empresarial, proporcionando geração de emprego e renda.

“É essa retomada do crescimento econômico que o nosso governo sempre acreditou que iria acontecer, mesmo no período mais crítico da pandemia. Araxá é diferenciada por ter empresas de grande porte que investem na cidade e vai oportunizar mais postos de trabalho para a nossa comunidade. É motivo de muito orgulho para todos nós”, ressalta o prefeito.

De acordo com Romeu Zema, o investimento é uma demonstração de que o Governo de Minas passou a dar a devida atenção para quem quer investir aqui. “O Estado dará apoio para que os investimentos ocorram sem entraves. Um dos principais objetivos da nossa gestão é incentivar a geração de emprego e renda para os mineiros”, relata.