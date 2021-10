Prefeito acompanha montagem de kits de merenda escolar

Arroz, feijão, óleo, macarrão, extrato de tomate e complementos com frutas e verduras da agricultura familiar. Os alimentos, agrupados em kits, têm destino certo: os cerca de 11 mil alunos da rede municipal de ensino. A organização desses kits de merenda escolar foi conferida pelo prefeito Robson Magela que, na quinta-feira passada (14), esteve no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.

Mesmo com o retorno das aulas presenciais no modelo híbrido, a prefeitura continuou com a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos da rede.

“A gente entende que esses alimentos são de extrema importância, principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Afinal de contas, para algumas famílias mais carentes, a merenda escolar representa o único alimento que as crianças recebem durante o dia. Por isso, essa preocupação em garantir a segurança alimentar dos alunos durante a pandemia”, ressalta o prefeito Robson

A secretária Zulma Moreira acrescenta que o kit merenda escolar atende famílias de estudantes que seguem se revezando no modelo híbrido de aulas, ou seja, presencial e remoto.

“O kit que continua sendo entregue corresponde ao valor da merenda que a criança tem direito na semana que não está na escola, enquanto permanece o escalonamento de alunos. Além da distribuição dos alimentos não-perecíveis, outros itens perecíveis, como frutas e verduras, também são distribuídos”, explica a secretária.

Os kits são retirados pelas famílias dos estudantes nas instituições de ensino, e quem não tem condições de buscar a escola faz o cadastro e a entrega é feita pela prefeitura na sua residência.