Prefeito Aracely e diretores da McCain se reúnem para tratativas finais de implantação da fábrica em Araxá

O prefeito Aracely se reuniu com a diretoria da McCain nesta quarta-feira (12), em São Paulo. Ele estava acompanhado do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, do Procurador Jurídico do Município, Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira e do assessor Rubens Herbert. O encontro teve o objetivo de acertar as tratativas finais da implantação da fábrica em Araxá. Foi ajustado o cronograma de ações e serviços por parte da empresa e da Prefeitura para que as obras de construção sejam iniciadas o mais rápido possível.

Pela direção da multinacional canadense participaram o vice-presidente Financeiro do Brasil, Clóvis Amorim; o sócio diretor da Deloitte, Alano Franca; o PMO do Projeto Araxá, Saulo Fonseca; a diretora de Marketing, Victoria Gabrielli; o gerente de Tesouraria e Assuntos Governamentais, Robson Monteiro e o diretor Financeiro Brasil, Guilherme Moreno.

Os diretores da McCain informaram ainda que devem contratar de imediato 300 funcionários em Araxá para atuação na construção da fábrica.