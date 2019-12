Prefeito Aracely prestigia solenidade de entrega da Medalha Desembargador Hélio Costa

O prefeito Aracely de Paula participou da solenidade de entrega da Medalha Desembargador Hélio Costa na noite de sexta (06), no Tribunal do Júri. O homenageado que recebeu a honraria foi o comandante do 37° Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Fernando Marcos dos Reis. A medalha é concedida, de dois em dois anos, para pessoas que prestam ou venham desenvolvendo relevantes serviços ao Poder Judiciário da Comarca de Araxá.

A medalha foi entregue pelo juiz diretor do foro, Dr. José Aparecido Fausto de Oliveira. Além dele e do prefeito, a mesa de autoridades contou com a promotora de Justiça, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado e o vereador Fárley Pereira de Aquino, que representou a Câmara Municipal. Familiares do homenageado, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e sociedade civil organizada prestigiaram o evento.