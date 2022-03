Prefeito assina contrato para revitalização da rua Honório de Paiva Abreu

Iluminação precária, falta de rede pluvial e calçamento e a péssima estrutura da rua Honório de Paiva Abreu são motivos de reclamações dos moradores dos bairros Jardim Europa, Solaris, Bela Vista e região há vários anos. Os transtornos causados com constantes buracos na via também representam riscos para motoristas, pedestres e ciclistas que utilizam a via.

Para solucionar o problema, o prefeito Robson Magela assinou o contrato e a ordem de serviço para a primeira etapa da revitalização da rua, no valor de R$ 3.896.333,36 com a empresa Vecol Terraplenagem e Pavimentação, vencedora da licitação. O prazo para execução da obra é de 5 meses.

A primeira etapa vai recapear e instalar rede de água pluvial no trecho mais danificado da rua Honório de Paiva Abreu, entre o supermercado Primavera e o acesso ao Jardim Europa 1, além das principais vias do bairro – rua América Aparecida e a rua Leninha Rocha Borges.

A assinatura também contou com as presenças dos vereadores Raphael Rios (presidente), Wagner Cruz, Evaldo do Ferrocarril, Valtinho da Farmácia, Dr. Zidane, João Veras, Wellington da Bit e Pastor Moacir.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a prefeitura vai fiscalizar a obra para que ela seja executada dentro das normas do contrato. “É uma obra muito importante para todos os bairros da região. Uma rua que hoje é muito movimentada e que precisa urgentemente de ser revitalizada, com pavimentação asfáltica e infraestrutura completa. Vamos dividir por etapas porque é um investimento grande. Além disso, agora teremos uma empresa especializada para fiscalizar a qualidade do serviço e a execução do contrato”, destaca o Robson.