Prefeito decreta luto oficial de três dias pelo falecimento da “Mamãe Noel de Araxá”

O prefeito Robson Magela decretou luto oficial de três dias, a partir desta quinta-feira (29), em razão do falecimento da Sra. Marlene Maria Goulart, ocorrido na noite desta quarta-feira (28). Neste período, o pavilhão do Centro Administrativo ficará hasteado a meio-mastro.

A Sra. Marlene Goulart era popularmente conhecida como “Mamãe Noel” pelo brilhante trabalho que desempenhou por mais de 20 anos à frente do Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis, beneficiando crianças carentes com brinquedos restaurados com muita dedicação ao longo desse tempo, tendo como ponto alto da sua ação social a distribuição nos períodos natalinos.

“Recebemos esta triste notícia com muito pesar. A Dona Marlene era a nossa referência em Araxá na recuperação de brinquedos, fazendo a alegria de muitas crianças carentes. Inclusive, o seu belíssimo trabalho ganhou alcance internacional. Deixo em nome do nosso município o nosso mais profundo pesar aos familiares, amigos e admiradores da Dona Marlene”, destaca o prefeito Robson Magela.