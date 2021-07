Prefeito empossa novos integrantes do Compac

O prefeito Robson Magela empossou o novo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá (Compac) para o quadriênio 2021/2024, em solenidade reservada realizada na segunda-feira (12), no Teatro Municipal de Araxá.

O compromisso de proteger e trabalhar pela recuperação do patrimônio histórico material e promover políticas públicas que valorizem o patrimônio histórico imaterial foi firmado por 18 titulares e respectivos suplentes, representando órgãos públicos e sociedade civil.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa, empossada como presidente do Compac, destaca a importância do conselho para proteção não só de obras, documentos e bens, mas também da própria cultura. “São pessoas que já vêm atuando no município na proteção de bens materiais e imateriais. Eles firmaram esse compromisso de resguardar a cultura, manifestações artísticas e bens que contam a história de Araxá”, ressalta.

O prefeito Robson Magela enfatiza que uma sociedade que preserva seu patrimônio cultural assegura sua identidade no contexto histórico. “Nossa administração busca valorizar nossa cultura. E Araxá tem uma história muito rica. Tenho certeza que esse vai atuar com seriedade para proteger e valorizar nosso patrimônio cultural, reitera.