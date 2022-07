Prefeitura abre credenciamento de médicos plantonistas para atendimento de urgência e emergência na UPA, Uninorte e Unileste

Desafogar o atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), ampliar o atendimento médico e aprimorar o serviço de saúde 24 horas da população. A Prefeitura de Araxá lançou edital para credenciamento de pessoa física ou jurídica para contratação de serviço de plantão médico nesta quinta-feira (21). A expectativa é que em 30 dias toda a rede de urgência de saúde já esteja ampliada.

Os profissionais irão atuar no atendimento de unidades de saúde 24h do município: Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Uninorte e Unileste. A ampliação do serviço de urgência e emergência 24h contribuirá para aproximar o atendimento às duas regiões mais populosas da cidade – Norte e Leste -, e foi especialmente planejada para atender à demanda crescente dessas regiões.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que os profissionais credenciados pelo Município irão realizar a prestação de serviços na modalidade presencial de plantões com atuação em clínica médica e reavaliação, transferência, porta (atendimentos de entrada) e sala vermelha. O credenciamento é uma forma de contração executada desde de 2021 pela administração municipal.

De acordo com Cristiane, o credenciamento é a maneira mais eficaz de renumeração para os profissionais médicos que irão atuar na rede de urgência e emergência. “Dividimos os plantões necessários de acordo com o número de credenciados. Essa é uma forma que o município encontrou para fazer a contratação dos profissionais.”

O prefeito Robson Magela destaca os investimentos que vêm sendo feitos pela gestão na saúde. “A saúde de Araxá vem sendo bem planejada, e graças a este planejamento estamos conseguindo, aos poucos, ampliar a oferta de serviços, atendimento médico e diminuir filas de espera. A saúde não é uma obra pronta, mas um conjunto de ações bem planejadas e investimentos contínuos”, diz o prefeito.

Em menos de dois anos de gestão, a atual administração da Prefeitura de Araxá inaugurou uma sala de tomografia computadorizada na UPA, entregou a reforma da Uninorte e Unileste, reduziu a fila de espera por cirurgias de catarata, aumentou a oferta de medicamentos na Farmácia Municipal, zerou a fila de espera por tomografia e aumentou o número de enfermeiros na Atenção Básica.