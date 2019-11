Prefeitura abre licitação para alugar lanchonete do Parque do Cristo

A lanchonete do Parque do Cristo vai ser disponibilizada para a comunidade e o processo licitatório se dará na modalidade de Pregão Presencial em forma de Leilão. A concessão onerosa de uso para exploração comercial do espaço será feita com contrato de 12 meses, prorrogável por mais 60 meses. A manutenção do imóvel de 55 metros quadrados, será de responsabilidade do locatário. Para participar, o interessado deve ter acesso ao edital, preencher os anexos que existem no documento, providenciar a documentação e comparecer ao Setor de licitação com toda a documentação exigida. O lance mínimo será de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a licitação começa na sexta-feira, dia 22 de novembro, às 9h. O edital com 51 páginas está disponível no site da Prefeitura, no menu Licitações; ou pode ser solicitado por e-mail. O telefone para mais informações é o (34) 3691-7145.

O Parque do Cristo é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas. O titular da pasta, Geraldo Lima Júnior, destaca que o Parque está consolidado como destino turístico para araxaenses e visitantes e também para atividades esportivas. Ressalta que a Administração Municipal tem acompanhado o crescente fluxo de pessoas no espaço e por isso é muito importante que o Parque tenha uma estrutura mínima de atendimento. “A lanchonete foi disponibilizada recentemente e agora estamos novamente colocando esse espaço em licitação. Nossa expectativa é de que possamos encontrar parceiros que possam explorar essa atividade de lanchonete no Parque do Cristo para atender toda demanda da população que frequenta o local”, finalizou Geraldo Lima.