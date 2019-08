Prefeitura abre processo seletivo para contratação de enfermeiros

Foi aberto o processo seletivo simplificado para a contratação de enfermeiros de ambos os sexos na Estratégia Saúde da Família (ESF) e formação de cadastro reserva. A Prefeitura de Araxá através da Secretaria Municipal de Saúde publicou o edital com todas as informações no site www.araxa.mg.gov.br (na aba Processos Seletivos Diversos). A seleção é composta por inscrição via internet, prova objetiva, avaliação de competências (psicológica e informática), exame médico e entrega de documentos. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 23 de agosto, pela internet.

A listagem dos candidatos inscritos será publicada no dia 27 de agosto, a partir das 8h na Secretaria Municipal de Saúde e no site da Prefeitura. São 02 vagas (Ampla Concorrência) para provimento imediato e composição de cadastro reserva. A prova objetiva será aplicada no dia 15 de setembro, às 8h, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). Os interessados devem ter nível superior em Enfermagem com registro no COREN-MG. A remuneração é R’$ 2.601,47 (dois mil, seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos) mais vale alimentação. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais a serem cumpridas nas Equipes da Estratégia de Saúde da Família e/ou vinculadas às Unidades Saúde da Família (USF). Os selecionados poderão ser distribuídos em quaisquer unidades de ESF, seja no perímetro urbano ou zona rural, de acordo com a necessidade administrativa.

O Edital pode ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Araxá, no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA) do dia 14 de agosto, ou na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica no Centro Administrativo, na Avenida Rosália Isaura de Araújo, s/n, bairro Guilhermina Vieira Chaer.