Prefeitura anuncia compra de aparelhos de mamografia, raio-x e tomografia

A Administração Municipal investe pesado na área de saúde, um dos segmentos que mais têm recebido recursos na gestão do prefeito Aracely de Paula. Foram R$ 38 milhões, este ano, 19,3% do orçamento, enquanto a legislação federal determina investimento de 15%. Depois da implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da ampliação e reforma das Unidades de Saúde, a meta é avançar, oferecendo também exames de alta complexidade. O prefeito autorizou nesta terça-feira, 12 de novembro, a compra do tomógrafo, investimento de R$ 1,2 milhão. Também serão comprados um aparelho de Raio-X e um Mamógrafo. “Tentamos parcerias com empresas, mas não conseguimos. Não podemos ficar sem esses aparelhos que são de extrema importância, principalmente para a população mais carente. A prefeitura irá bancar esse investimento. Em Araxá temos um zelo muito grande com a saúde em todos os setores e em todos os sentidos”, ressaltou Aracely.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, reforçou que o objetivo é dar assistência com a resolutividade que a população precisa. O Tomógrafo e o Raio-X serão instalados na UPA, já o Mamógrafo ficará na Unisa, para complementar as ações preventivas de combate ao câncer. “São aparelhos importantíssimos, o paciente não precisará ser deslocado, faz o exame na UPA e fecha o diagnóstico, sendo encaminhado para o tratamento, principalmente no caso da ortopedia. É de grande importância ter essa central de diagnóstico lá na UPA”, afirmou a secretária.

Diane destaca que já esteve na UPA com o prefeito e o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza. O projeto da instalação dos aparelhos já foi aprovado. “A demanda por esses exames é muito grande, será um investimento alto feito pela Prefeitura, os aparelhos vão facilitar, dar maior agilidade e segurança ao atendimento”.