Prefeitura anuncia melhorias para a comunidade do Max Neumann durante a 4ª edição do Prefeitura no Bairro

A 4ª edição do programa Prefeitura no Bairro, no último sábado (25), foi de anúncios de diversas melhorias nas áreas de iluminação pública, lazer e habitação que em breve chegarão aos moradores do Max Neumann.

O prefeito Robson Magela adiantou que o Max Neumann será o primeiro bairro a receber a iluminação 100% em Led. O contrato com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla), responsável pelo serviço, foi assinado em maio e contempla a substituição de 16.228 lâmpadas em toda a cidade até o ano que vem. O processo está em fase de licitação.

O prefeito também aproveitou para anunciar uma parceria entre a Administração Municipal e o deputado estadual Bosco para a construção de uma praça com academia ao ar livre em uma área institucional do bairro. Também em parceria com Bosco, foi feita a entrega de duas viaturas, uma para a Polícia Militar e outra para a Polícia Penal (Presídio Regional).

Além disso, o prefeito Robson lembrou que as moradias do Max Neumann completam 10 anos em julho no Programa Minha Casa, Minha Vida e receberão o termo de posse (para imóveis quitados). “Dessa forma, os moradores já poderão participar do projeto Mãos à Obra, da Secretaria Municipal de Ação Social, e serem contemplados com a doação de materiais de construção para melhorias em suas casas’, disse.

Ainda na área social, o prefeito complementou que a Prefeitura de Araxá está planejando a instalação de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e também o lançamento de um projeto habitacional até o fim de 2022.

O pátio e ginásio da Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite ficaram pequenos para o público que passou pela 4ª edição do programa Prefeitura no Bairro. Cerca de 2.000 compareceram ao evento que ofereceu mais de 40 serviços gratuitamente à população local.

Desta vez, além dos serviços que já fazem parte da programação fixa do evento, o projeto itinerante contou com a oferta de serviço de manicure através de parceria com o Instituto Apreender, gincanas realizadas pela Secretaria de Esportes, pescaria no estande da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, com a distribuição de prêmios e kits com frutas e verduras, e brincadeiras no estande da Fundação da Criança e do Adolescente. com a distribuição de prêmios como kits de frutas e verduras.

Entre os serviços ofertados está o agendamento para emissão de 1ª via de identidade, vacinação contra a Covid e de rotina, acesso a programas sociais, orientação para a abertura de empresas, atividades esportivas e muitos outros projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Araxá.

O programa acontece todo último sábado do mês em uma região do município, e, de acordo com o prefeito Robson, tem como principal objetivo aproximar a gestão da população.

“O projeto é oportunidade não só para a população ter acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura de Araxá, como também para que nós, agentes políticos, possamos estar a par das suas demandas e carências. E fiquei muito feliz de ver todos que prestigiaram o evento e abraçaram essa oportunidade de estar junto da gente, mais perto da população”, reiterou o prefeito.