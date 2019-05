Prefeitura corta paineiras do cemitério para evitar acidentes

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizou o corte de uma das árvores localizadas em frente ao Cemitério das Paineiras nesta quarta-feira, 29 de maio, após o laudo recomendado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) apontar a necessidade de corte da paineira. O corte da outra árvore existente no local com o mesmo problema deverá ser realizado nas próximas semanas.

A empresa Engemaia, de Piracicaba / SP, esteve em Araxá no mês de abril para continuar com os estudos promovidos anteriormente pelo instituto e realizou um ultrassom por impulso que atestou a necessidade do corte. Ela foi atacada por larvas do besouro metálico gigante, originário da Amazônia, que destroem o sistema de raízes e deixam as árvores sem sustentação.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Ricardo Manoel de Oliveira, o instituto contratou empresa para fazer uma avaliação técnico-científica que permitiu avaliar mais precisamente o estado da árvore. “Essa avaliação mostrou que a árvore estava comprometida e a recomendação foi mesma pela supressão. Podemos identificar que realmente o estado da árvore é o que o laudo mostrou, completamente oca, sem resistência e a estrutura totalmente comprometida com altíssimo risco de cair”, comenta o superintendente.

Ricardo acrescenta que o laudo identificou também a mesma situação da árvore suprimida na espécie próximo ao Velório Passo da Saudade e foi atacada por larvas do besouro metálico gigante. “Elas ataca principalmente a paineira, uma árvore de madeira mole. Isso nos preocupa porque já identificamos larvas de besouro em outras paineiras. Provavelmente, também estão comprometidas”, revela o superintendente.