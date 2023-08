Prefeitura de Araxá abre Campanha Agosto Dourado e promove ações durante todo o mês

“Cuidar das mães que trabalham e amamentam”. Este foi o tema da abertura da Campanha Agosto Dourado 2023 realizada nesta terça-feira (1º), no auditório da Prefeitura de Araxá. A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o encontro, ministrado pela assessora jurídica do Município, Vanessa Rocha Rodrigues, foi abordada para os profissionais da rede a Lei da Amamentação para que os direitos da criança e da mãe sejam cumpridos através de atendimentos humanizados, cuidado e total assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou ainda, um extenso cronograma para a Campanha Agosto Dourado, com várias atividades durante todo o mês sobre a importância do aleitamento materno e da amamentação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a amamentação e o aleitamento materno proporcionam inúmeros benefícios, tanto para as mães quanto para os bebês.

“Há a diminuição da incidência de anemia, de câncer de mama e também a redução da incidência de depressão pós-parto, além do fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê, o que vai refletir positivamente na vida e na relação de ambos”, reforça a secretária.

Programação Agosto Dourado 2023

Uninorte

– 04/08 – 14h: Inaugural do mural da Unidade;

– 23/08 – 14h: Sala de Espera com as gestantes;

– 24/08 e 25/08 – 14h: Sala de Espera com as gestantes.

Unileste

– 03/08 – 10h: Sala de Espera “A importância da amamentação;

– 03/08 – 10h: Aleitamento materno e técnicas para corrigir a pega do bebê (Equipe Unisse).

Unisul

– 09/08 – 13h: Sala de Espera “Ergonomia durante a amamentação (fisioterapia);

– 16/08 – 13h: Sala de Espera “Técnicas de Amamentação (enfermagem);

– 22/08 – 13h: Sala de Espera “Cuidados da boca do bebê;

– 29/08 – 13h: Sala de Espera “Medos e anseios com a chegada do bebê (Equipe Saúde Mental).

Uninordeste

– 10/08 – 14h: Roda de conversa sobre amamentação com profissionais, gestantes e lactantes.

Unicentro

– 02/08 – 15h: Palestra sobre o Agosto Dourado.

Unioeste

– 16/08 – 14h: Roda de conversa com relatos de mães sobre a amamentação e técnica de massagem Shantala;

– 23/08 – 16h: Capacitação de equipe: “Os benefícios da amamentação para a saúde da mulher e do bebê”.

Unisse

– Mural aleitamento materno e seus benefícios;

– Salas de Espera sobre a importância da amamentação e aleitamento materno;

– 11/08 – 9h: Pit Stop na porta da unidade.

ESF São Pedro

– 23/08 – 14h: Capacitação com Agentes Comunitárias de Saúde sobre amamentação;

– Sala de espera com as puérperas.

ESF Vila Estância

– 24/08 – 14h: Capacitação com Agentes Comunitárias de Saúde sobre aleitamento materno: “Identificando dificuldades e auxiliando as puérperas durante a amamentação para que o recém-nascido tenha mamada eficaz”.

ESF João Ribeiro

– Salas de espera sobre o aleitamento materno (duas vezes por semana durante todo o mês de agosto).

– 17/08 – período da tarde: Capacitação Equipe com o tema Agosto Dourado.

ESF Abolição

– Mural com o tema amamentação e mães que trabalham;

– Salas de espera nos dias de puericultura incentivando a amamentação e sua importância;

– 23/08 – 15h30: Grupo de gestante em parceria com o CRAS Abolição, abordando sobre o manejo da amamentação e a importância do leite materno;

– 29/08 – Capacitação de equipe sobre as principais complicações relacionadas à amamentação.

ESF Santa Luzia

– 25/08 – 14h: Capacitação de equipe sobre o tema Agosto Dourado;

– Sala de espera com o tema Agosto Dourado todos os dias de atendimento médico, reforçando o tema às gestantes.

ESF Ana Pinto de Almeida

– 16/08 – 8h: Grupo de gestantes sobre aleitamento materno.

ESF Urciano Lemos

– 10/08 – 14h: Palestra sobre aleitamento materno.

ESF Leblon

– Salas de espera às quintas-feiras, dias de atendimentos a gestantes e puérperas;

– 24/08 – 13h30h: Palestra sobre a importância do aleitamento materno.

ESF Max Neumann e ESF Rural*

– 16/08 – 07h30: Grupo Mamãe Canguru (método na Atenção Básica);

– 25/08 – 13h: Mães que trabalham fora e amamentação (técnica de ordenha e armazenamento do leite materno);

– 30/08 – 07h30: A importância da higiene bucal dos bebês.

* Programação realizada na ESF Max Neumann.