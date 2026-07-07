Prefeitura de Araxá abre inscrições para Processo Seletivo de Agentes Comunitários de Saúde

Os interessados em participar do Processo Seletivo Público da Prefeitura de Araxá para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) já podem se inscrever. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet e seguem abertas até as 16h do dia 4 de agosto.

O processo seletivo oferece 51 vagas imediatas para atuação nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) do município, além da formação de cadastro de reserva. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas com deficiência e nove são reservadas para candidatos negros, conforme previsto na legislação. O vencimento inicial é de R$ 3.242,00 para jornada de 40 horas semanais.

Para participar, é necessário possuir ensino médio completo, residir na área da comunidade da ESF escolhida desde a publicação do edital e ter concluído o curso de formação inicial para Agente Comunitário de Saúde, com carga horária mínima de 40 horas. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela unidade onde deseja concorrer e enviar a documentação que comprove residência na área de abrangência correspondente.

A taxa de inscrição é de R$ 80, com pagamento até o dia 5 de agosto. Os candidatos que atenderem aos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção da taxa até o dia 8 de julho, às 16h.

Além das vagas imediatas, o processo seletivo prevê formação de cadastro de reserva para diversas Estratégias Saúde da Família, possibilitando futuras convocações durante o prazo de validade do certame, que é de dois anos, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da Administração Municipal.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova de títulos, procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros, avaliação social e avaliação médica para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.

O edital completo, com todas as regras, requisitos, cronograma e o formulário de inscrição, está disponível no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), por meio do link: tinyurl.com/639y8vfm. Os candidatos que não possuem acesso à internet poderão utilizar um computador disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 510, 3º andar, Sala 305, das 13h às 16h, em dias úteis. Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato diretamente com a banca organizadora pelo e-mail [email protected].