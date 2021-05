Prefeitura de Araxá adere ao programa Cidade Empreendedora

A Prefeitura de Araxá oficializou a parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas), que insere o município no programa Cidade Empreendedora.

O prefeito Robson Magela, ao lado do vice Mauro Chaves e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, assinou o protocolo para adesão ao programa na tarde desta quarta-feira (26).

O encontro também reuniu o gerente da Unidade de Articulação para o Desenvolvimento Econômico do Sebrae Minas, Alessandro Chaves, e o gerente do Sebrae Minas na Regional Triângulo, William Brito.

Alessandro Chaves relata que o programa Cidade Empreendedora integra gestão pública e os pequenos negócios em um ambiente de oportunidades para estimular a economia local e desenvolver os territórios.

“É um conjunto de ações que o Sebrae está pactuando com o município para pensar o desenvolvimento. De fato, o que estamos precisando é de emprego, renda e que as pessoas tenham saúde. E para isso é preciso que a gente tenha que pensar lá na frente, pensar a longo prazo”, destaca o gerente.

Entre os eixos de atuação do programa está a desburocratização no atendimento ao empresariado, incentivo às compras locais com apoio aos agricultores familiares, capacitação de gestores públicos, projeto de empreendedorismo nas escolas, incentivo ao cooperativismo e o acesso ao crédito, além de estímulo à inovação e sustentabilidade dos pequenos negócios.

Para o vice-prefeito Mauro Chaves, a adesão do município ao programa vem no momento oportuno em que o pequeno empresário se viu diante do desafio de se reinventar diante do contexto de pandemia. “O projeto vai nos dar o respaldo para que a cidade esteja nos trilhos do crescimento econômico.”

Já o secretário Juliano César da Silva destaca que esse momento vai ficar na história da cidade. “Estamos gerando oportunidades de forma mais rápida para as pessoas”, reitera.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância da parceria que tem o Poder Público como um agente facilitador, sobretudo, no atual cenário econômico motivado pela pandemia.

“Estamos passando por um momento difícil, no qual o empresariado precisa retomar a expectativa nos negócios. A adesão ao programa Cidade Empreendedora vai nos auxiliar na geração de emprego e renda, e tornar a nossa cidade mais atrativa e preparada, com a infraestrutura necessária para esse crescimento”, conclui o prefeito.