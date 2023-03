Prefeitura de Araxá aguarda nova remessa de doses para continuar aplicação da vacina bivalente

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as doses da vacina Pfizer Bivalente, que começaram a ser aplicadas na última semana contra a Covid-19, se esgotaram nesta segunda-feira (6). O Município aguarda a chegada de novas doses por parte do Estado de Minas Gerais para dar prosseguimento à imunização e retomar a divulgação do cronograma.

Já a vacinação monovalente segue a programação e o cronograma é divulgado diariamente no site oficial e redes sociais da Prefeitura de Araxá e na imprensa.

Atualmente a vacina bivalente abrange grupos prioritários como idosos a partir de 60 anos e a população a partir de 12 anos imunocomprometidos, mediante apresentação de laudo ou receita médica.

Conforme cronograma do Ministério da Saúde, a imunização é realizada somente em quem tiver completado o esquema básico da vacina Covid-19 (pelo menos duas doses) e que a última dose tenha sido administrada há 120 dias (4 meses) ou mais.

A vacina é denominada bivalente porque protege contra a cepa ancestral de SARS-CoV-2 e a variante Ômicron, visando à prevenção de doenças graves e óbitos por Covid-19.