Prefeitura de Araxá anuncia novo residencial com 160 apartamentos e amplia projeto habitacional que pode ultrapassar 300 moradias

Após mais de uma década sem novos empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, Araxá volta a avançar na ampliação do acesso à moradia. A Prefeitura anunciou nesta terça-feira (9) a construção de um novo residencial com 160 apartamentos destinados a famílias com renda de até R$ 5 mil. Além disso, o município também está em fase avançada para viabilizar outro empreendimento com 144 unidades habitacionais voltadas a famílias de menor renda. Somados, os dois projetos podem garantir mais de 300 novas moradias para a população araxaense.

O anúncio foi realizado durante o lançamento do programa no município e contou com a presença do prefeito Robson Magela; do deputado federal Mário Heringer; do deputado estadual Bosco; do vice-prefeito Bosco Júnior; do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios; do procurador-geral do município, Jonathan Ferreira; do secretário de Governo, Rick Paranhos; da secretária de Assistência Social, Lillian Pereira; e do superintendente executivo de Governo da Caixa Econômica Federal, Gustavo Pornaro, entre outras autoridades.

O novo residencial será implantado na Avenida Sara Veras Matarim, no Bairro Pão de Açúcar II. Cada apartamento contará com dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e uma vaga de garagem. O condomínio terá portaria estruturada, área de convivência, espaço de recreação infantil, quiosque com churrasqueira e depósitos de apoio. O financiamento será realizado pela Caixa Econômica Federal, com prazo de até 35 anos e taxas de juros subsidiadas entre 4,5% e 7% ao ano.

Para viabilizar o empreendimento, o Município doou a área onde será construído o residencial. A medida deve representar um desconto estimado de R$ 30 mil por unidade para os beneficiários do projeto. Além desse subsídio municipal, concedido por meio da fração ideal do terreno, as famílias também poderão contar com subsídio do Governo Federal, que pode chegar a R$ 35 mil, de acordo com o perfil de cada família.

O investimento total previsto é de R$ 36,8 milhões e a execução ficará a cargo da empresa Altho Empreendimentos e Construções Ltda., vencedora do chamamento público.

A previsão é que as obras sejam concluídas em até 24 meses, com entrega estimada para julho de 2028, podendo ocorrer antes do prazo inicialmente previsto.

Além do empreendimento já confirmado, a Prefeitura também avança na viabilização de um segundo residencial, com 144 apartamentos destinados a famílias com renda de até R$ 3.200. O projeto já foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, sem pendências, e aguarda a confirmação oficial do Ministério das Cidades. A próxima etapa é a publicação da aprovação no Diário Oficial da União, prevista para os próximos dias, formalizando a inclusão do município no programa habitacional.

Para o prefeito Robson Magela, os investimentos representam um importante avanço na política habitacional do município.

“Araxá não recebe novos empreendimentos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida há mais de uma década. Estamos muito felizes em avançar com esses projetos, que vão permitir que centenas de famílias realizem o sonho da casa própria. São iniciativas que ajudam a reduzir o déficit habitacional, geram oportunidades e transformam vidas”, destaca.

O cadastro dos interessados será realizado por meio da plataforma Colab, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.