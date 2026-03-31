Prefeitura de Araxá anuncia o maior programa de recuperação asfáltica da história do município

A Prefeitura de Araxá anuncia o maior programa de recuperação asfáltica já realizado no município, com investimento total de até R$ 100 milhões ao longo de três anos. O programa “Asfalto Novo, Nossa Gente Feliz” tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população.

A cerimônia de lançamento foi realizada nesta terça-feira (31) e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito, Bosco Júnior, do procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, do secretário de Governo, Rick Paranhos, do secretário de Obras Pública, Gustavo Lima, e dos vereadores Alexandre Carneiro de Paula, João Veras e Investigador Rodrigo.

Do total previsto, R$ 79 milhões serão destinados ao recapeamento asfáltico, assegurando a renovação completa de vias em diversos bairros da cidade. Outros R$ 21 milhões serão aplicados em serviços de tapa-buraco, fortalecendo a manutenção contínua da malha viária.

Os recursos que viabilizam o programa são provenientes de diferentes fontes, evidenciando equilíbrio financeiro e articulação institucional. Serão R$ 50 milhões por meio de financiamento bancário, R$ 18 milhões em emenda parlamentar viabilizada deputado federal Mário Heringer, além de R$ 11 milhões oriundos do Governo de Minas Gerais, por meio de atuação do deputado estadual Bosco, e R$ 21 milhões de recursos próprios do município, totalizando R$ 100 milhões de investimento.

O prefeito destacou que os recursos já estão viabilizados, restando apenas a aprovação da Câmara Municipal para dar início à elaboração do edital e à contratação da empresa responsável pela execução do programa.

“O programa ‘Asfalto Novo, Nossa Gente Feliz’ marca uma mudança de modelo na gestão da infraestrutura urbana, ao transformar o recapeamento em uma política pública permanente, baseada em critérios técnicos e em um trabalho contínuo. Somente dessa forma, com planejamento e investimentos garantidos, vamos enfrentar de forma definitiva um dos principais problemas da nossa cidade”, destacou o prefeito Robson Magela.

O projeto de lei que autoriza o Município a contratar o financiamento necessário para a execução do programa foi protocolado oficialmente pelo prefeito junto ao presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e deverá iniciar tramitação já na reunião ordinária desta terça-feira (31).