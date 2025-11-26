Prefeitura de Araxá apoia o 4º Encontro de Congado, que começa nesta sexta-feira (28)

A Prefeitura de Araxá apoia o 4º Encontro de Congado, um evento que celebra a fé, a tradição e o legado cultural do povo araxaense. A programação acontece entre os dias 28 de novembro e 07 de dezembro de 2025, na Capela Mártir Filomena, localizada na Avenida Honório de Paiva Abreu, nº 505, no Residencial Jardim Bela Vista.

Promovido pela Associação da Capela Mártir Filomena, o encontro reforça a importância de manter vivas as manifestações populares que integram a história e a identidade sociocultural do município. O Congado representa um patrimônio afetivo e coletivo, que atravessa gerações por meio da música, da religiosidade, dos cortejos e da ancestralidade preservada no ritmo dos tambores.

A programação contará com apresentações musicais diárias, sempre a partir das 19h, reunindo talentos da cidade e da região, como Ricardo & Leonardo, Orquestra Jovens Violeiros e Samba Music – 4 Preto, entre outros artistas que contribuem para valorizar a cultura local e a musicalidade mineira.

Entre os destaques desta edição está o domingo, 30 de novembro, marcado pela realização da 1ª Queima do Alho, às 11h, e pelo tradicional Desfile e Cortejo dos Carros de Bois, às 8h, com saída da Chácara Pau de Binga, no Parque das Flores — duas manifestações que fortalecem o vínculo com as raízes rurais e os costumes que moldaram o interior do Brasil.

Serviço

28/11 a 07/12/2025

Capela Mártir Filomena — Av. Honório de Paiva Abreu, 505, Jardim Bela Vista

Programação musical diária às 19h

Entrada Gratuita