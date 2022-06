Prefeitura de Araxá assina convênio para cessão de guardas patrimoniais à Central 190 da Polícia Militar

Visando reforçar o serviço de atendimento prestado pelas forças de segurança, a Prefeitura de Araxá firmou convênio com o 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM) para a cessão de guardas patrimoniais para atuar na Central de Atendimento 190. O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela e o comandante do 37º BPM, tenente-coronel Ademir Fagundes, nesta segunda-feira (20), na sede do batalhão.

O convênio tem duração de 12 meses, com possibilidade de renovação após esse período. Os seis guardas cedidos pelo Município irão passar por um treinamento nesta semana e já começam a atuar diretamente no atendimento de chamadas de emergência a partir da próxima semana.

O prefeito Robson Magela destacou o trabalho do 37º BPM na consolidação de Araxá entre as 15 cidades mais seguras do Brasil. “É uma parceria importante no sentido de estreitar laços entre a Administração Municipal e a Polícia Militar para garantir o potencial de segurança à cidade, principalmente de forma preventiva. Este é um compromisso da nossa gestão, manter Araxá entre as cidades mais seguras, e isso significa também fortalecer a polícia”, reiterou.

Na ocasião, o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, adiantou que a parceria se consolida também no sentido inverso, tendo em vista que o 37º BPM já se prontificou a conceder efetivo policial para integrar a equipe de videomonitoramento da prefeitura. “Essa troca também traz mais efetividade para o serviço de videomonitoramento, já que leva a experiência e ‘feeling’ policial para dentro da nossa central”, disse.

O comandante Fagundes destacou a atuação da gestão em apoio às forças da segurança e disse que os guardas patrimoniais complementam a equipe, melhorando e humanizando mais o atendimento à comunidade, além de possibilitar a destinação de mais policiais à atividade fim. “Desde o início desta gestão tivemos o apoio da prefeitura. Isso é proximidade, é querer fazer as coisas acontecerem. E quem ganha com essa relação mais próxima, com certeza, é a sociedade”, disse o tenente-coronel.