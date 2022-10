Prefeitura de Araxá assina termos de fomentos com a Casa de Nazaré e Escola Gabriela Mistral para melhorias estruturais

Investir na educação é investir no futuro. A Prefeitura de Araxá assinou, nesta segunda-feira (10), dois termos de fomento que totalizam R$ 279.988,75 para entidades do setor educacional. Os recursos foram destinados para as instituições Centro Infantil Gabriela Mistral e Casa de Nazaré.

Participaram da assinatura o prefeito Robson Magela, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a presidente da Casa de Nazaré, Irmã Joana Darc Domingos, a diretora do Centro Infantil Gabriela Mistral, Solange Mattar, além de colaboradores das duas instituições.

O Centro Infantil Gabriela Mistral foi contemplado com um convênio no valor de R$ 110.000. De acordo com a diretora, Solange Mattar, a verba será utilizada para a ampliação da escola que vai permitir a oferta de mais 24 vagas para crianças de 2 anos.

“Isso é inédito na história da educação. Estou há mais de 20 anos na instituição e a prefeitura repassar uma verba para ampliação da escola filantrópica nunca havia acontecido. Eu estou mais que feliz, estou emocionada, surpresa e encantada com esta ação de generosidade do Município”, destaca.

Para a Casa de Nazaré, a Administração Municipal destinou R$ 169.988,75. A presidente Joana Darc explica que a entidade atende centenas de crianças e que essa verba será utilizada para reforçar um muro que está com problemas estruturais.

“É algo que a gente estava esperando há muito tempo e será de grande valia para a Casa de Nazaré, principalmente nesse momento difícil que estamos vivenciando. Eu agradeço à Administração Municipal por essas iniciativas de olhar com carinho para nossa instituição”, afirma.

O prefeito Robson Magela reforça que investir em melhores condições para o setor educacional gera mais resultado para essas entidades. “Elas desenvolvem um papel importantíssimo para a educação das nossas crianças. Com fomentos como esses, a educação infantil consegue ofertar ainda mais vagas para os alunos. Quando a secretária Zulma Moreira nos apresentou essas demandas, abraçamos a causa e continuaremos assim, pois com certeza vamos colher os frutos. Esses termos de fomentos foram assinados com muito orgulho”, reitera o prefeito.