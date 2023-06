Prefeitura de Araxá contempla Cemeis Araci Pedrelina de Lima e Sarah Valle Abrahão com salas modulares

Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Araci Pedrelina de Lima, no bairro Boa Vista, e Sarah Valle Abrahão, no bairro Abolição, receberam salas modulares para ampliar vagas a alunos de 4 meses a menores de 5 anos, nesta segunda-feira (5).

A movimentação de caminhões começou no início da manhã para a entrega, no total, de seis salas climatizadas de 36 m² cada, e três banheiros com 9 m² cada. As unidades modulares também vão receber novos mobiliários e estão equipadas para atender alunos com deficiência (PcD).

O Cemei Araci Pedrelina de Lima foi contemplado com quatro salas e dois banheiros; já o Cemei Sarah Valle Abrahão recebeu duas salas e um banheiro.

E nos próximos 15 dias, mais duas unidades de ensino também receberão estruturas modulares – a Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva (Pão de Açúcar 4), com três salas e um banheiro; e o Cemei Maria da Dores Faria da Fonseca (São Domingos), com três salas e um banheiro.

Optando pelas construções modulares, a Prefeitura de Araxá contribui com o meio ambiente, investindo em projeto de “obra limpa” e minimizando o desperdício em relação à alvenaria.

Este é o segundo ano consecutivo que a Prefeitura de Araxá realiza o investimento. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ao todo serão mais 12 salas e 5 banheiros instalados nessas creches, com cerca de mais 160 vagas ofertadas. O investimento é de R$ 2.750.600,90 via recursos próprios.

“Atualmente, as creches que serão beneficiadas com as salas moduladores recebem, ao todo, 770 alunos entre 4 meses e 5 anos, e investimentos assim irão oportunizar ainda mais o acesso à Educação. Verificamos a situação de cada região, e avaliamos os locais onde a demanda por vagas é maior, para que sejam instalados os novos espaços. São ambientes ideais para esta fase de aprendizagem”, afirma Zulma.

De acordo com o prefeito Robson Magela, ressalta que investir na Educação garante um futuro melhor para os alunos da Rede Municipal. “E investir com qualidade é o objetivo principal. É a gestão continuando esse trabalho para que o melhor seja oferecido para a aprendizagem das nossas crianças, com ambientes modernos e agradáveis. Lembramos ainda que, além das salas modulares, nossos alunos contam com uniformes completos e kits escolares. Esta é a Educação que todos merecem”, reforça.