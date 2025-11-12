Prefeitura de Araxá discute novo sistema de regulação da saúde com o Governo do Estado

A Prefeitura de Araxá participou da reunião promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM) com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, que apresentou o novo sistema de regulação da saúde em Minas Gerais.

O encontro aconteceu nesta terça-feira (11), durante o 11º Congresso Mineiro de Vereadores, em Belo Horizonte, e contou com a participação dos membros da diretoria da AMM, entre eles o prefeito Robson Magela, representando Araxá.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apresentou o modelo que será implantado em todo o território mineiro, com o objetivo de unificar informações, padronizar o fluxo de atendimentos e ampliar a transparência no acesso aos serviços de saúde.

Durante a reunião, foi debatido que a construção do novo sistema deve seguir critérios exclusivamente técnicos, sem interferências políticas e sem criação de cargos comissionados. Também defenderam que municípios e secretarias municipais de Saúde tenham acesso direto à plataforma, permitindo o acompanhamento em tempo real das solicitações.

Outro ponto destacado foi a importância de priorizar as internações dentro do próprio território municipal sempre que possível, fortalecendo as redes locais de atendimento e reduzindo deslocamentos desnecessários de pacientes.

Ficou definido que a regulação será coordenada pelo gestor macrorregional, responsável por articular o diálogo entre Estado e municípios. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também terá acesso à plataforma, ampliando a fiscalização e o controle social.

Para o prefeito Robson Magela, a participação dos municípios é essencial para garantir que o novo modelo atenda às necessidades reais da população. “É fundamental que esse sistema seja construído com diálogo, transparência e critérios técnicos. Somos nós os prefeitos que estamos na ponta e sabemos o que a população mais precisa, por isso, queremos assegurar um processo de regulação ágil, justo e que tenha o paciente como prioridade”, afirmou.