Prefeitura de Araxá distribuirá 14.860 kits de material escolar para alunos da rede municipal

Mochilas, pastas, estojos, cadernos, agendas, lápis, borrachas, tesouras, apontadores, dentre outros itens necessários no auxílio da aprendizagem. A Prefeitura de Araxá fornecerá aos alunos das escolas municipais 14.860 kits de materiais escolares. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma melhor qualidade do ensino e economia, principalmente para famílias carentes.

O conjunto de materiais disponíveis nos kits varia para cada faixa etária e etapa de educação, e será distribuído para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Educação Especial e Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo o prefeito Robson Magela, a distribuição do material demonstra o compromisso da gestão com a educação de qualidade, garantindo o bom andamento das atividades pedagógicas durante o ano letivo. “Estamos vivendo um momento de crise, existem muitos pais de famílias desempregados que muitas vezes não têm condições para arcar com o custo dos materiais escolares. Essa ajuda será de extrema importância para essas famílias”, ressalta.

Para garantir um aprendizado de acordo com a faixa etária, foram elaborados conjuntos diferentes, separados por idade e ano letivo. Os kits proporcionam aos estudantes recursos para que eles realizem seus estudos em condição de igualdade. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o município de Araxá pensa no pleno desenvolvimento educacional e valorização dos alunos.

“O município não desamparou os estudantes em nenhum momento da pandemia, disponibilizamos suporte educacional e até mesmo social, por meio da entrega de kits merendas. Essa disponibilidade dos materiais escolares mostra que, com planejamento e responsabilidade no uso do dinheiro público, é possível garantir um ano letivo de qualidade para todos”, destaca.