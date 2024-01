Prefeitura de Araxá distribuirá kits de material escolar e uniforme para alunos da Rede Municipal em fevereiro

Investir na Educação é investir no futuro! Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Araxá vai entregar kits de material escolar e uniforme para os alunos da Rede Municipal de Ensino. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma melhor qualidade do ensino e economia, principalmente para famílias carentes.

O conjunto de materiais disponíveis nos kits varia para cada faixa etária e etapa da Educação, e será distribuído durante o mês de fevereiro, com o ano letivo iniciando no dia 5, para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cada kit incluirá itens essenciais para o ano escolar do aluno, como estojos, cadernos, agendas, lápis, borrachas, tesouras, apontadores, garrafinha, dentre outros itens necessários no auxílio da aprendizagem. Além disso, os alunos também receberão uniforme completo, com camiseta, bermuda, calça e agasalho. A data de entrega será comunicada pelas escolas no início do ano letivo.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que os materiais escolares fornecidos para os alunos têm garantido às crianças melhores condições de estudo, e aos pais mais tranquilidade no orçamento familiar.

“Ao fornecer o kit de material escolar, estamos oferecendo condições de igualdade para todos que frequentam a Rede Municipal de Ensino, contribuindo, assim, para a melhoria no aprendizado”, diz.

O prefeito Robson Magela reitera que a entrega dos kits escolares e os uniformes é um dos principais investimentos garantidos pela gestão na área de Educação. “A oferta desses materiais é mais uma forma que a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação, encontrou de valorizar os nossos alunos e proporcionar um maior estímulo para o aprendizado”, destaca.