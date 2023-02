Prefeitura de Araxá distribuirá mais de 12.200 kits de material escolar para alunos da Rede Municipal

Investir na Educação. Esta é uma das principais prioridades da Prefeitura de Araxá, que pelo segundo ano consecutivo vai fornecer kits de materiais escolares a todos os alunos da Rede Municipal de Educação.

Os materiais disponíveis nos 12.269 kits variam de acordo com a idade e série matriculada, e serão distribuídos para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Educação Especial e Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos primeiros dias de aula. Além disso, os alunos também receberão uniforme completo, com camiseta, short, calça, agasalho e tênis. O ano letivo começa na próxima segunda, 6 de fevereiro.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que o fornecimento dos kits permite uma educação mais humanizada e inclusiva. “É mais um incentivo para a permanência dos estudantes na escola, apoio ao trabalho do professor e uma ajuda às famílias que muitas vezes sacrificam o orçamento doméstico para aquisição de material escolar. Isso foi comprovado em 2022 e o objetivo é fazer ainda melhor este ano”, diz.

O prefeito Robson Magela reitera que esta iniciativa proporciona ensino de mais qualidade aos alunos e economia para os pais ou responsáveis. “A prefeitura pensa no desenvolvimento dos estudantes e valoriza a aprendizagem de todas as faixas etárias. Esses materiais colocam os alunos em condição de igualdade e sua distribuição demonstra o compromisso da gestão com a oportunidade de ensino em mais um ano com a distribuição de kits”, conclui.