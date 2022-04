Prefeitura de Araxá e Emater-MG viabilizam distribuição de sementes para agricultores familiares

Cerca de 60 agricultores familiares de Araxá estão sendo contemplados com sementes de hortaliças, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG).

Cada kit distribuído contém 10 envelopes entre seis espécies de hortaliças – alface, abobrinha italiana, beterraba, cenoura, quiabo e repolho. De acordo com dados da Emater-MG, Araxá vai abranger 7,2 hectares de hortaliças familiares. As sementes foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar.

Segundo o assessor de Projetos de Fomento Agropecuário da Prefeitura de Araxá, Weder Eugênio de Oliveira, pequenos produtores urbanos também serão contemplados com os kits. “Essa ação fortalece a agricultura familiar e a economia local. É muito importante para geração de mais renda e estímulo à produção”, destaca.