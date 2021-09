Prefeitura de Araxá e Fama planejam parceria para ampliar atendimento

Para melhorar o atendimento em toda a rede de saúde do município, a Prefeitura de Araxá tem estudado a possibilidade de ampliar parcerias com instituições que ofertam serviços gratuitos à comunidade.

O prefeito Robson Magela se reuniu com a superintendente da Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama), Lídia Jordão, para analisar quais demandas podem ser atendidas pela entidade. A reunião, que aconteceu na última sexta-feira (17), foi solicitada pelo vereador Luiz Carlos Bittencourt, que também esteve presente. Também participaram a conselheira Telma Di Mambro Senra e a coordenadora Renata Lima.

A Fama, mantenedora do Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e do Centro de Atendimento à Criança (CAC), tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida e oportunizar à mulher, à criança e ao adolescente um atendimento nas áreas social, educação e saúde.

“Teremos parceria com todas as instituições que possuem estrutura adequada para suprir algumas demandas de saúde existentes no município. Por isso, queremos conhecer de perto e analisar a melhor maneira de contribuir com essas instituições para que a população tenha qualidade nos atendimentos prestados”, afirma o prefeito.

De acordo com Lídia Jordão, o trabalho oferecido pela instituição desempenha um papel fundamental para a sociedade araxaense e que pode ser ampliado com o apoio do Poder Público. “Levamos algumas propostas de serviços na área de saúde que podem ser desenvolvidos em complementação ao que está sendo ofertado na rede pública municipal. Fomos extremamente bem recebidos pelo prefeito, que deixou claro o interesse da prefeitura em realizar essa parceria e isso nos deixa muito felizes”, destaca.

Na oportunidade, foi comunicado à Fama que a Prefeitura de Araxá realizará o repasse para a entidade de R$ 200 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, encaminhada atendendo a pedido feito pelo vereador Luiz Carlos.