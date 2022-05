Prefeitura de Araxá é parceira do Fliaraxá e do Festival Saberes e Sabores

Dois festivais ao mesmo tempo e parcerias que engrandecem ainda mais os eventos em Araxá. Com o apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), o 10° Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) e o Festival Saberes e Sabores ganham uma abrangência ainda maior por meio da valorização da cultura e da gastronomia.

Os eventos acontecem entre os dias 11 e 15 de maio (quarta a domingo). O Fliaraxá fica presente em diversos pontos da cidade, enquanto o Saberes e Sabores ocorre exclusivamente na área do Grande Hotel do Barreiro.

Como parceira, a Prefeitura de Araxá aportou R$ 80 mil, além do suporte estrutural e logístico como cessão de tendas, reforço da segurança pública nos locais com atividades relacionadas aos dois eventos, limpeza do Complexo do Barreiro para a liberação da área atrás da Igreja de Nossa Senhora das Graças como estacionamento e articulação com instituições como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, apoiar eventos culturais e gastronômicos é uma forma de promover conhecimento, lazer e entretenimento para a população e visitantes.

“O Fliaraxá e o Festival Saberes e Sabores são tradicionais no calendário de Araxá. Não poderíamos deixar de contribuir para a retomada de ambos. É uma oportunidade de incrementar a economia e movimentar o cenário turístico”, ressalta.



Cultura local presente nos festivais

Como parte das atividades culturais promovidas nos dois eventos, a FCCB disponibilizou 20 atrações musicais que foram premiadas com recursos da Lei Municipal Calmon Barreto 2. Os shows acontecem também de quarta a domingo em palcos montados no Barreiro e no Parque do Cristo.

Servidores de vários setores da fundação também participam de rodas de conversas, oficinas e apresentações culturais realizadas no Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

Além disso, o Ateliê de Tecelagem Hermantina Drummond vem com um estande no Fliaraxá levando aos visitantes como é feita a confecção do tear, com mostra e venda de produtos. Outra atividade é a oficina de doce ambrosia – característico da região – que será realizada dentro da programação do Festival Saberes e Sabores, no domingo.

“Eventos como esses representam um grande ganho ao município. Por meio deles conseguimos fomentar a cultura local. E a Fundação Cultural Calmon Barreto, como órgão gestor de cultura em Araxá, tem esse papel de apoiar para que os festivais, que já são grandes, tenham uma proporção ainda maior. É uma oportunidade para valorizarmos artistas, escritores, cozinheiros, cidadãos e demais valores locais”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.