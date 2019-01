Prefeitura de Araxá encaminha mais de 1.000 pessoas ao mercado de trabalho

Mais de 1.000 pessoas foram encaminhadas pela agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá ao mercado de trabalho durante o ano de 2018. Ao todo, foram 1.006 encaminhamentos feitos pela unidade local, de janeiro a dezembro deste ano. O número representa aumento de 25,75% em relação a 2017, quando houve 801 encaminhamentos, no mesmo período. Destaque para o setor de Indústria que obteve o maior número de contratações pelo Sine – 351 de 852 do total. As demais foram para outros setores como de Comércio, Construção Civil e Varejo também beneficiados pelos encaminhamentos.

A coordenadora da agência de Araxá, Carina Araújo Rodrigues, avaliou positivamente o número de encaminhamentos realizados e já prevê como será o trabalho deste ano. “Para 2019, estamos buscando novas parcerias com empresas para lançar o maior número de vagas que lançamos em 2018”, frisou a coordenadora. Além dos encaminhamentos e atendimentos para serviços ao trabalhador, o Sine também oferta cursos contínuos de capacitação e orientação aos candidatos, preparando-os principalmente para entrevistas e demais etapas de processos seletivos.

Em 2018, cerca de 500 pessoas participaram das ações de capacitações realizadas pelo Sine, com destaque para o Dia Nacional de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência. O objetivo do evento foi de fortalecer as políticas de empregabilidade para este público, aproximando empresas e trabalhadores com deficiência.

O Sine funciona na Rua Dr. Franklin de Castro, 178, Centro, e atende das 8h às 16h45, de segunda a sexta-feira. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. As empresas que desejam anunciar vagas de empregos devem entrar em contato solicitando o cadastro por e-mail [email protected]. Os telefones para contato do setor de captação de vagas são: 34-3691-7049 ou 3691-7046. O serviço é gratuito.