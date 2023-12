Prefeitura de Araxá entrega Certificação Ocupacional aos futuros candidatos a diretor escolar

A Prefeitura de Araxá realizou a entrega da Certificação Ocupacional aos futuros candidatos a Diretores das Unidades de Ensino. Este certificado, obtido por meio de prova de conhecimentos específicos, é um instrumento crucial na avaliação do conhecimento pedagógico, técnico e das competências necessárias ao desempenho do cargo.

No total, 150 candidatos foram certificados e atingiram a pontuação exigida para ocupação do cargo de diretor escolar, que será escolhido em cada Unidade Escolar da Prefeitura de Araxá por meio de processo seletivo que acontece no próximo dia 20 de dezembro.

A entrega aconteceu nesta segunda-feira (4) e contou com a presença da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, do procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira, representando o prefeito Robson Magela; diretores, educadores e membros da comunidade escolar.

A iniciativa, regida pela Lei Municipal n° 7.908/2022, estabelece a certificação como pré-requisito no processo de seleção de diretores.

De acordo com o prefeito Robson Magela, essa etapa representa um marco na gestão educacional, evidenciando o compromisso da Gestão Municipal em promover lideranças qualificadas.

“Os futuros candidatos já mostraram que têm o conhecimento necessário e agora o próximo passo é a eleição, que, além de fortalecer o compromisso por parte do diretor, permite a cobrança e estabelece a responsabilidade de todos que vão participar do processo de escolha”, reforça o prefeito.

A secretária Zulma Moreira reitera que esse processo é uma marca expressiva na trajetória educacional do Município, renovando a qualidade da Educação e a participação democrática.

“Esse processo visa assegurar a participação efetiva da comunidade na escolha dos gestores escolares, fortalecendo a transparência e a representatividade. Ter essa certificação na mão significa que a qualquer momento esse candidato pode pleitear uma direção, e que bom saber que na rede temos tantos profissionais capacitados e aptos para isso”, destaca.