Prefeitura de Araxá entrega certificados do curso de qualificação para Vigilantes Patrimoniais

A Secretaria Municipal de Segurança Pública realizou a entrega de certificados do curso de qualificação para os 138 Vigilantes Patrimoniais aprovados no Concurso Público. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (4) e contou com a presença do prefeito Robson Magela.

Na ocasião, também foram entregues os certificados do curso de atualização para 45 veteranos. A qualificação foi realizada em parceria com a Polícia Militar.

Os servidores qualificados são responsáveis pelo patrulhamento, atividades operacionais e vigilância do patrimônio público.

No curso, eles tiveram aulas sobre ordem unida, operação de armas, técnica e procedimentos operacionais, primeiros socorros, uso da força e defesa pessoal.