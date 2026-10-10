Homem é baleado nas pernas durante ocorrência policial em Araxá

Um homem de 36 anos foi atingido por disparos de arma de fogo nas pernas durante uma ocorrência policial na madrugada deste sábado (10), no bairro Salomão Drumond, em Araxá. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado às 2h25 para atender a vítima na avenida Sebastião Ferreira Pinto, próximo ao número 54.

De acordo com informações colhidas pelos bombeiros no local, o homem teria reagido à atuação policial, colocando em risco a segurança da equipe. Ainda conforme o relato registrado pelos militares, ele foi atingido por disparos de arma de fogo nos membros inferiores durante a ocorrência.

Quando a guarnição chegou, a vítima estava consciente e orientada. Na avaliação inicial, não foram identificados sinais aparentes de sangramento ativo.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e encaminharam o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá para continuidade da assistência médica.

Não foram divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias da ocorrência.