Prefeitura de Araxá entrega revitalização do Cemei Armindo Barbosa

A Prefeitura de Araxá realizou a inauguração da revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Proinfância Armindo Barbosa, no bairro Ana Pinto de Almeida, nesta quinta-feira (26). A obra recebeu o investimento de R$ 754.590,95 em recursos próprios e proporciona mais conforto e qualidade para os servidores e mais de 130 alunos que são atendidos na unidade.

Esta foi a primeira vez que o espaço recebeu reforma geral desde a sua inauguração, há pouco mais de 9 anos. O Cemei foi contemplado com pintura geral, adequação de reboco, substituição da caixa d’água, implantação de coberturas nas áreas administrativa e do refeitório, reparos elétricos e substituição de luminárias e interruptores, reparos hidráulicos e substituição de louças sanitárias.

E importantes reparos também foram realizados na parte de segurança, como readequação do sistema de para-raios, troca do portão de acesso e de serviços, troca de portas e portais, manutenção de esquadrias, adequação de talude e construção de mureta para escoamento correto da água.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca a felicidade da comunidade escolar em receber o Cemei Armindo Barbosa revitalizado. “Quando acontece a melhoria de uma escola, ela é muito significativa, porque essa escola nunca tinha passado por uma reforma antes e estava precisando muito. Dentro das propostas da Administração Municipal, está a reforma de escolas do Município, e estamos cumprindo entregando um espaço totalmente revitalizado para as nossas crianças e servidores”, destaca.

Larissa Salles da Silva, mãe do aluno Samuel Renato, de 4 anos, afirma que a reforma proporcionou mais aconchego e segurança para as crianças. “Essa atenção que a Prefeitura de Araxá está dando para as escolas e para as crianças está fazendo toda a diferença. A reforma que fizeram no Cemei ficou muito boa, e é muito importante para que as crianças se sintam bem recebidas”, comemora.

O prefeito Robson Magela destaca que na Educação não há gastos, e sim, investimentos. “Fico muito feliz com a entrega da reforma do Cemei Armindo Barbosa. A unidade estava com vários problemas com infiltração, problemas hidráulico e elétrico, a situação estava muito ruim. Então, a nossa gestão fez esse investimento com recursos próprios, e reforço que investir nas nossas crianças sempre vai ser motivo de alegria”, conclui.