Prefeitura de Araxá entrega Uninorte totalmente revitalizada à comunidade

Um espaço mais amplo, revitalizado e repleto de cores. Os moradores do Setor Norte da cidade contam com serviços de saúde básicos em uma estrutura nova e acolhedora a partir desta quarta-feira (27). A Prefeitura de Araxá reinaugurou a Unidade Básica de Saúde Norte (Uninorte), no bairro Urciano Lemos.

A obra teve um investimento de R$ 1.491.772,01, com serviços de reforma, troca de telhado, pintura geral, novos pisos, portas e revestimento, restauração da parte hidráulica e elétrica, além de adaptação de acessibilidade em todo o prédio.

A Uninorte dispõe de atendimentos de clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, nutrição, psiquiatria, psicologia, assistência social, fisioterapia, odontologia, serviços de enfermagem, realização de eletrocardiograma, coleta de exames laboratoriais e diversos outros atendimentos e procedimentos médicos.

A reinauguração contou com as presenças do prefeito Robson Magela, da secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, da coordenadora da Uninorte, Cláudia Princesa, e equipe, da coordenadora das Unidades Básicas de Saúde, Carla Constant, dos vereadores Raphael Rios (presidente da Câmara), Evaldo do Ferrocarril, Alexandre dos Irmãos Paula, Bosco Júnior, Dr. Zidane, João Veras, Dirley da Escolinha, Wellington da Bit, Valtinho da Farmácia e Jairinho Borges, secretários municipais, imprensa e comunidade.

Durante o descerramento da placa, o prefeito Robson Magela destacou o compromisso da Administração Municipal com o povo, em especial na área da saúde.

“Passamos por uma pandemia ano passado e focamos muito no enfrentamento à Covid. Este ano estamos colhendo aquilo que nós começamos a plantar no ano passado. É muito gratificante ver um lugar tão bonito como esse, toda reformado e reestruturado. Uma unidade que vai beneficiar muito toda a população do Setor Norte, que tem um grande número de pessoas. Vamos dar atenção na saúde como um todo, começando por essa reinauguração da Uninorte. Muita coisa bacana está vindo para a saúde de Araxá”, reiterou o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a ampla reforma da Uninorte propicia melhorias no atendimento e mais conforto para a comunidade que é assistida pela unidade.

“A restauração da Uninorte é muito importante para todos. Realizamos uma reforma geral em todo prédio, fizemos a redistribuição das salas para dar mais conforto, tanto para os atendimentos, quanto para os servidores. Esse investimento retorna para a população em forma de qualidade de serviço prestado”, destacou.

Morador do Urciano Lemos há 40 anos, José Simião Lima, ressaltou a felicidade ao encontrar a unidade de saúde toda reformada. “Eu vivo aqui há muitos anos e acompanho o processo há décadas. Antes, a estrutura estava muito precária e a demanda é muito alta. O trabalho na Uninorte é muito importante para todos os moradores, nós precisamos e estamos muito alegres em ver que aqui está tudo reformado. Quero agradecer a prefeitura, vereadores e a todos que se empenharam nesse processo”, comemorou José.

Nos próximos dias, a Prefeitura de Araxá também realizará a reinauguração da Unidade Básica de Saúde Leste, a Unileste, localizada no bairro Santo Antônio.