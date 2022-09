Prefeitura de Araxá garante novos pisos para profissionais de enfermagem

A Prefeitura de Araxá vai conceder, a partir deste mês de setembro, os pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, conforme Lei Municipal aprovada no dia 10 de agosto passado pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Robson Magela.

Os pisos estão garantidos pela Administração Municipal, mesmo com a suspensão da lei federal do piso da enfermagem feita liminarmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

“Foi feito um estudo e temos segurança financeira para cumprir os pisos para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. São mais que merecidos, pois esses profissionais merecem essa valorização e reconhecimento da gestão. Eles não mediram esforços durante o período mais crítico da pandemia, quando estávamos com altas taxas de internação por conta da Covid.”, garante o prefeito Robson Magela.

