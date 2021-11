Prefeitura de Araxá implanta o Plano Municipal de Turismo

Destino que se destaca pelas suas belezas naturais, manifestações culturais, gastronomia, bem-estar e grandes eventos. Com o intuito de estabelecer diretrizes para que o setor cresça de maneira adequada, organizada e sustentável, foi constituído o Plano Municipal de Turismo de Araxá 2021-2024.

O planejamento desenvolvido pela Prefeitura de Araxá e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae-MG) foi apresentado nesta quarta-feira (17).

O plano será um instrumento transformador da economia local. E tem como objetivo planejar, ordenar e integrar esforços para o desenvolvimento de um destino turístico inteligente.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o Plano Municipal de Turismo foi construído para estabelecer as metas do setor para os próximos quatro anos, principalmente para promover o desenvolvimento econômico do município.

“Ele contempla o contexto socioeconômico de Araxá e a importância da atividade turística como transformadora da economia e da sociedade, uma vez que gera oportunidades de emprego e renda, promovendo a inclusão social. Isso irá alavancar muito o turismo e o desenvolvimento da cidade como um todo”, destaca.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, dentro do propósito de fomento ao turismo local e regional, as informações contidas no plano direcionam a ações que estão sendo desenvolvidas pela gestão junto ao trade turístico.

“Pensamos em eixos estratégicos de execução em curto, médio e longo prazo para profissionalizar a governança turística, proporcionar desenvolvimento econômico e tornar Araxá um destino comercialmente desejado. Nosso intuito é trabalhar todas as potencialidades do município em parceria com os atores deste setor”, explica.

O processo de planejamento deste conteúdo ocorreu de maneira colaborativa por meio da participação de entidades do trade turístico, Poder Público e a própria comunidade. Também foram considerados outros estudos e pesquisas já realizados no destino.

“É uma grande felicidade ter o turismo associado à secretaria, por se tratar de um setor gerador de riquezas e que deve ser administrado como um negócio em crescimento exponencial. É com este entendimento que iniciamos a nossa gestão, pois temos recursos naturais, riquezas culturais e gastronômicas que nos permitem criar condições que atraiam cada vez mais visitantes”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.