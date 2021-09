Prefeitura de Araxá implanta projeto Psicólogo na Escola

A Secretaria Municipal de Educação vai implantar o projeto Psicólogo na Escola nas unidades municipais a partir do próximo dia 13. De acordo com a secretária Zulma Moreira, o psicólogo educacional terá a atribuição de estudar e intervir no comportamento humano no contexto da educação.

“É uma conquista muito importante, é a realização de um sonho. As competências do psicólogo vão ao encontro da prevenção, especialmente na melhoria da adaptação e na promoção do bem-estar no ambiente escolar e na qualidade educacional”, destaca a secretária.

A secretaria promoveu uma reunião para o acolhimento dos profissionais que vão atuar nas escolas municipais, com participação da psicóloga Michelle Cardoso. Inicialmente, foram contratados 10 psicólogos e cada um vai atender cinco unidades. O projeto prevê a médio prazo que cada escola conte com um psicólogo.

“Com a pandemia e o retorno das aulas presenciais é crucial ter esse profissional trazendo tranquilidade para as unidades escolares. Os alunos ficaram um ano e meio afastados do ambiente escolar. Foi uma fase de angústia, ansiedade, temor, insegurança e reflete no cotidiano da escola. Precisamos ter alguém que nos dê um apoio qualificado nesse momento. O psicólogo tem esse olhar especializado e sabe transformar o ambiente num espaço acolhedor para todos”, reforça a secretária.