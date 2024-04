Prefeitura de Araxá inaugura o Campo de Futebol do bairro Max Neumann

Mais um investimento para o bem-estar, qualidade de vida e lazer à população. A Prefeitura de Araxá inaugurou o Campo de Futebol do bairro Max Neumann, no sábado (6).

O espaço conta com vestiários, alambrados, banheiros para pessoas com deficiência e iluminação. Foram investidos R$ 1.023.876,77, com recursos próprios do Município, atendendo antiga demanda de moradores.

O campo está denominado como Ione Alves Raul, homenagem a uma pessoa marcante da comunidade, conhecida por sua empatia e generosidade. Junto com seu marido Leônidas, fundador do time amador Comercial Futebol Clube, ela realizava um trabalho de inserção de jovens talentos no esporte.