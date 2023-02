Prefeitura de Araxá inicia ao ano letivo nas unidades da Rede Municipal de Educação

Cores, sorrisos e muita alegria marcaram o início do ano letivo em 2023 na Rede Municipal de Educação. Os alunos voltaram às salas de aula nesta segunda-feira (6) e a Secretaria Municipal de Educação já iniciou também a distribuição gratuita dos kits de materiais escolares. Ao todo, os quase 13 mil alunos matriculados nas 60 unidades de ensino (entre creches, escolas e anexos) serão beneficiados com os kits, que contém também, uniforme completo, com camiseta, short, calça, agasalho e tênis.

Os materiais disponíveis nos kits variam de acordo com a idade e série matriculada, e estão sendo distribuídos para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Educação Especial e Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o retorno das aulas é um momento de grande alegria na cidade.

“Agora tudo está mais alegre, mais enfeitado. Quando as crianças estão de férias a cidade fica parada e o retorno às aulas é muito importante porque é lá que os alunos desenvolvem o senso de coletividade, do aprendizado, do compartilhamento de experiências, pois é um mundo novo que está esperando por eles. Nós, enquanto Gestão Municipal, estamos trabalhando oferecendo aos estudantes uma educação mais humanizada, com respeito e carinho”, destaca.