Prefeitura de Araxá inicia atividades do programa Jovem Produtor

A Secretaria Municipal de Ação Social iniciou nesta semana as atividades do projeto Jovem Produtor. O projeto socioambiental é uma política pública implementada pela atual gestão da Prefeitura de Araxá e contempla jovens entre 18 e 24 anos cursando ou com ensino médio/técnico concluído e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

As atividades estão acontecendo de segunda a sexta-feira, com duração de 30 horas semanais, na fazenda Córrego Feio. O projeto Jovem Produtor é ainda um braço do projeto Cesta Verde, também da Secretaria Municipal de Ação Social, que monta cestas de hortaliças para distribuição entre beneficiários da cesta básica distribuída pela prefeitura.

O projeto tem como meta atuar em diversas áreas dos conhecimentos com foco no agronegócio. Lá, esses jovens aprendem sobre cultivo de espécies vegetais; produção de mudas para reflorestamento; cultivo de hortaliças; criação de suínos, bovinos e avicultura; e o manejo de pastagem.

O secretário Wagner Cruz destaca que também há capacitação sobre ética e cidadania, segurança do trabalho, administração financeira, direitos trabalhistas, empreendedorismo, entre outros.

“É um programa que gera grandes resultados em vários aspectos, buscando contribuir para a reflexão e melhora do comportamento desses jovens. Eles terão a oportunidade de se perceberem enquanto indivíduos que têm direitos e que são protagonistas de suas vidas, na mesma medida em que devem responder às obrigações sociais que lhes são atribuídas “, afirma o secretário.

Ao todo, são 45 alunos que irão receber uma bolsa social no valor de R$ 800 mensais, vale-transporte, refeição (café da manhã, lanche e almoço), além de toda assistência à família, acompanhamento escolar caso ainda esteja em curso, uniforme, material horto-didático e principalmente acompanhamento para inserção no mercado de trabalho.