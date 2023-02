Prefeitura de Araxá inicia aulas da Educação de Jovens e Adultos

Com o objetivo de garantir o direito e o acesso à educação a todos os cidadãos, a Prefeitura de Araxá deu iniciou as aulas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nesta segunda-feira (13). A modalidade é parte de um processo global de formação e capacitação popular. Destina-se a jovens, adultos e idosos que por algum motivo não puderam estudar na idade regular. O município também oferece a EJA Inclusiva para estudantes que apresentam necessidades educativas especiais.

A Rede Municipal de Araxá oferece a EJA nas escolas Agar de Affonseca e Silva, Alice Moura, Professora Auxiliadora Paiva, Professora Leonilda Montandon (Caic), Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, Centro Educacional Julio Dário e no Supletivo Padre Evaristo Afonso (Escola Dona Gabriela).

Esta modalidade de ensino é ofertada de forma presencial ou semipresencial, ou seja, com plantão de professor para apoio ao aluno e avaliações periódicas. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, as etapas da EJA vão desde a alfabetização de adultos até o ensino médio, e consiste em uma oportunidade para inserção social e no mercado de trabalho.

“A educação é a porta de entrada para o mundo do conhecimento, ciclo social e a preparação para o trabalho. Hoje, a desigualdade socioeconômica na sociedade está ligada diretamente ao alto índice de analfabetismo e baixa escolaridade da população, por isso, a importância da EJA, que trabalha o processo de formação humana e social, complementando com valores e saberes específicos. Hoje nós temos um total de 348 alunos matriculados e ficamos felizes por saber que conseguimos mudar a realidade de tantas pessoas por meio da educação”, destaca.