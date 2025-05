Prefeitura de Araxá inicia construção da sede própria do Samu

A Prefeitura de Araxá deu início nesta semana às obras da sede própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A estrutura será instalada em uma área anexa ao Corpo de Bombeiros, em terreno cedido pela corporação, e vai garantir mais agilidade e eficiência no atendimento de urgência e emergência à população.

A empresa responsável pela execução é a M Y Engenharia e Prestação de Serviços Ltda, de Uberlândia, vencedora do processo licitatório, com proposta no valor de R$ 315.943,24. A ordem de serviço foi emitida no dia 5 de maio, marcando o início oficial da mobilização no local. O prazo contratual para conclusão da obra é de 90 dias, mas, segundo o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Pedrinho da Mata, a Prefeitura trabalha para agilizar a entrega.

“A estrutura vai ocupar um prédio já existente que passará por adaptações. O espaço contará com alojamento para os profissionais do Samu e garagem para as ambulâncias. Parte da área de limpeza dos veículos será compartilhada com a estrutura do Corpo de Bombeiros. A ideia é entregar a base o quanto antes, para que o serviço comece a operar definitivamente em Araxá”, explica o secretário.

Enquanto as obras são concluídas, a base provisória do Samu será mantida no Corpo de Bombeiros. A unidade contará com duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado.

A implantação do Samu em Araxá integra o convênio com o Cistrisul (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul), responsável pela liberação das ambulâncias e pela realização do processo seletivo dos profissionais que atuarão no serviço.