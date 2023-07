Prefeitura de Araxá inicia reforma geral do Cemei Balão Mágico

A Prefeitura de Araxá iniciou a reforma geral do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Balão Mágico, no bairro São Domingos. A obra está orçada em R$ 777.900,00, e o prazo estimado para a conclusão é de 6 meses.

A revitalização contempla implantação de piso em porcelanato, pintura interna e externa, troca de toda a parte elétrica, esquadrias, portas e janelas, reforma completa de banheiros e cozinha, instalação de bebedouros coletivos, reforma do telhado, além de demolição de muro externo de pré-moldado e construção de um novo muro em alvenaria.

O Cemei Balão Mágico é a unidade de Educação Infantil mais antiga de Araxá e pela primeira vez recebe uma reforma geral. A escola atende 124 crianças de 1 a 5 anos, e abrange as regiões do bairro Alvorada, São Domingos e Boa Vista. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o espaço físico adequado e acolhedor faz a diferença na qualidade do atendimento dos alunos e no trabalho do servidor.

“Estamos muito felizes com o início da reforma do Cemei Balão Mágico, era uma demanda antiga da comunidade escolar e que agora está sendo contemplada com essa reforma total. Sabemos que uma educação de qualidade está diretamente ligada na estrutura que a escola oferece, pois, o aspecto físico também influencia no ensino e proporciona a sensação de segurança e conforto”, diz.

O prefeito Robson Magela destaca a oportunidade em atender a uma antiga reivindicação de educadores, familiares e moradores da região. “Estamos empenhados em reestruturar e modernizar todos os locais do sistema educacional de Araxá. E esta obra do Cemei Balão Mágico é extremamente urgente e vai contribuir muito para a qualidade do atendimento aos alunos. Um investimento que reafirma o compromisso da gestão com a Educação do Município”, afirma.

Com a execução da reforma, as atividades do Cemei Balão Mágico foram remanejadas para o Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).