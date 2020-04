Prefeitura de Araxá inicia segunda fase de vacinação contra Gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza chega a sua segunda etapa. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta quinta-feira, dia 16, serão vacinados os portadores de doenças crônicas.

A vacinação acontecerá na Unisse, Unioeste e Uninordeste das 8h às 16h. Para controlar o fluxo e evitar aglomerações destes pacientes por muito tempo nos pontos de vacinação será fornecido uma senha nesta quarta-feira, dia 15, no período de 8h às 16h, nas mesmas unidades onde serão oferecidas as vacinas.

Para receber a senha é indispensável apresentação de laudo médico ou receita que comprovem a comorbidade. Não é necessário a presença do paciente para a retirada da senha.

ATENÇÃO PARA COMORBIDADES:

• Hipertensos com Comorbidades (ex. sequela de AVC, hipertensos com cardiopatia, etc.): apresentar laudo

• Diabéticos

– Insulino Dependente: apresentar receita recente

– Diabéticos em uso de medicação oral: apresentar laudo médico ou do enfermeiro (procurar ESF de sua residência)

• Doenças Respiratórias Crônicas (em uso contínuo de corticoides inalatórios): apresentar receita ou laudo recente

• Doenças Cardíacas Crônicas: apresentar laudo recente

• Doenças Renal Crônicas (hemodiálise e transplantados): apresentar laudo recente

• Doenças Hepáticas Crônicas: apresentar laudo recente

• Doenças Neurológicas Crônicas: apresentar laudo recente

• Deficiência Física, auditiva, visual, intelectual, mental e múltipla: apresentar comprovante do benefício ou documento de aposentaria da pessoa com deficiência

O público alvo também inclui os profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários, população privada da liberdade e funcionários do sistema prisional, além dos adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio educativas (CERAD). Estes grupos devem aguardar agendamento para vacinação em locais específicos a partir do dia 22 de abril.