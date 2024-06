Prefeitura de Araxá inicia vacinação contra Dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

A Prefeitura de Araxá inicia, nesta segunda-feira (24), a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A imunização acontece de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e visa proteger o público alvo, ajudando a prevenir a propagação da doença.

Todas as unidades de saúde de Araxá, equipadas com salas de vacinação, estarão disponibilizando as doses da campanha. O esquema vacinal definido consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

Para que a criança seja imunizada, é necessário que ela esteja acompanhada de um dos pais ou responsável. Além disso, devem ser apresentados um documento de identidade, o CPF e o cartão SUS da criança. O cronograma de vacinação será mantido enquanto houver estoque de doses disponíveis.

Confira o cronograma semanal de vacinação em Araxá; 24/06 a 28/06



Locais e horários:

– Unicentro

– Segunda-feira: 8h às 16h

– Terça a quinta-feira: 7h30 às 16h

– Sexta-feira: 7h30 às 15h (apenas gripe para menores de 12 anos)

– Unileste

– Segunda-feira: 8h às 16h

– Terça a quinta-feira: 7h30 às 16h

– Sexta-feira: 7h30 às 15h

– Unisul

– Segunda-feira: 8h às 12h45

– Terça a quinta-feira: 7h30 às 12h45

– Sexta-feira: 7h30 às 12h

– Unioeste

– Segunda-feira: 8h às 16h

– Terça a quinta: 7h30 às 16h

– Sexta-feira: 7h30 às 12h

– Unisa

– Segunda-feira: 8h às 12h45

– Terça a quinta-feira: 7h30 às 12h45

– Sexta-feira: 7h30 às 12h

– ESF Max Neumann

– Segunda-feira: 8h às 12h45

– Terça e quinta-feira: 7h30 às 12h45

– Sexta-feira: 7h30 às 12h

– Uninorte

– Segunda-feira: 8h às 16h

– Terça a quinta-feira: 7h30 às 16h

– Sexta-feira: 7h30 às 12h

– Uninordeste

– Segunda: 8h às 16h

– Terça a quinta-feira : 7h30 às 16h

– Sexta: 7h30 às 12h