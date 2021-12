Prefeitura de Araxá lança festival “Neste Natal Seja Luz” nesta sexta; confira a programação completa

Nos próximos 34 dias Araxá será tomada pela iluminação natalina. Além dos tradicionais pontos centrais da cidade, a decoração contempla ruas, avenidas, praças e centros comerciais nos bairros da cidade.



É o festival “Neste Natal Seja Luz”, promovido pela Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), que vai ser lançado nesta sexta-feira (3), às 18h, no Coreto da praça Arthur Bernardes. Na escadaria da FCCB, o Coral Seja Luz, composto por alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães, abre as atividades do Festival com uma apresentação lírica de músicas natalinas. Logo após, o prefeito Robson Magela faz o lançamento acendendo, simbolicamente, a iluminação natalina.



“Depois de um ano difícil, em que começamos cheio de incertezas, este festival vem com a proposta de trazer mais leveza aos araxaenses. A vacinação já atingiu 99% da população e o número de novos casos diminuiu drasticamente. Então, essa festa é para a gente comemorar, claro, com muita responsabilidade, todo mundo usando máscara e álcool em gel. Mas estamos sentindo falta disso, de sorrisos, de lazer, de reencontros”, afirma o prefeito Robson Magela, que sugeriu o nome do festival. Logo após a abertura, acontece a apresentação do grupo Som com Viola.



Além da iluminação, várias atrações acontecem simultaneamente em vários pontos da cidade todos os dias. Apresentações musicais, artísticas, de dança, teatro, oficinas e contação de histórias fazem parte da programação que vai até o dia 22 de dezembro.



“Todas essas apresentações são feitas por artistas araxaenses que foram selecionados através da Lei Calmon Barreto. É uma forma de levar cultura para toda a população, alcançando também os bairros, e ao mesmo tempo prestigiar nossos artistas locais”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.



O evento conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Governo, de Educação, de Serviços Urbanos, de Segurança Pública, de Esportes e de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.



A presidente da FCCB acrescenta que a expectativa é que o festival “Neste Natal Seja Luz” atraia a população aos pontos de atração e movimente o comércio. “A proposta é resgatar o potencial cultural da cidade e envolver a população nas atrações que Araxá oferece. E esse será apenas o primeiro evento de muitos que estamos preparando no decorrer da gestão, reitera Cynthia.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA*

03/12 – Sexta

– 15h: Som Ambiente – Coreto Praça Arthur Bernardes;

– 18h: Coral “Seja Luz” (música) – Escadaria da Fundação Cultural Calmon Barreto;

– 19h: Abertura do festival “Neste Natal Seja Luz”, com regência de Thiago Loes e Escola Municipal de Música – Coreto Praça Arthur Bernardes;

– 20h: Grupo Som Com Viola (música) – Coreto da Praça Arthur Bernardes.

04/12 – Sábado

– 19h: Clube do Samba (música) – Coreto Praça Arthur Bernardes;

– 20h30: Lucas de Lima (música) – Coreto Praça Arthur Bernardes.

05/12 – Domingo

– 15h às 16h: Oficinas e Contação de Histórias – Coreto da Praça Artur Bernardes;

– 18h: Luiz Neto e Gustavo (música) – Coreto da Praça Artur Bernardes;

– 19h: Natal das Crianças / Willian Bruno (música) – Teatro Municipal.

06/12 – Segunda

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 16h: Apresentação dos alunos da Escola Música 441 – Ginásio bairro Jardim Natália;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares.

07/12 – Terça

-8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h: Música na Janela Quarteto de Cordas – Museu Dona Beja;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares.

08/12 – Quarta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 9h: Apresentação dos alunos da Escola Música 441 – Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, bairro Boa Vista;

– 18h: Projeto Espaço Aberto (Escola de Municipal de Música) – Coreto da Praça Artur Bernardes;

– 18h às 20h – Oficina e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares.

09/12 – Quinta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h – Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 19h: Apresentação de Trabalho do Curso Maria Tereza Romagnolli – Hall da Fundação Cultural Calmon Barreto.

10/12 – Sexta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 19h: Grupo de Dança Enigma – Praça da Juventude;

– 20h: Germano e Gabriel (música) – Praça da Juventude.

11/12 – Sábado

– 17h: Oficinas e Contação de Histórias / João Salluz (música) – Praça Governador Valadares.

12/12 – Domingo

– 15h às 16h: Monara (música gospel) – Parque do Cristo;

– 15h às 17h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares.

13/12 – Segunda

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do “Projeto Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 19h: Auto de Natal (teatro) – Igreja Matriz de São Domingos;

– 19h30: Forrozeando no Natal (Escola Municipal de Música) – Coreto da Praça Arthur Bernardes.

14/12 – Terça

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do “Projeto Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 14h: Coral das Crianças (Núcleo de Incentivo à Leitura e Escolas Professor Nelson, Maria de Magalhães, Aplicação Lélia Guimarães e Oratório Nossa Senhora Auxiliadora) – Ginásio do bairro Max Neumann.

15/12 – Quarta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do “Projeto Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 20h: Henrique Natal / Eleny Passos (música) – Paróquia Mãe Rainha.

16/12 – Quinta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do “Projeto Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 19h: O Quebra Nozes (teatro) – Teatro Municipal.

17/12 – Sexta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do “Projeto Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 19h: Henrique Natal / Eleny Passos (música) – Igreja São Sebastião.

18/12 – Sábado

– 8h às 14h: Feira Semente Criativa – Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto;

– 16h às 18h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 18h: Reinauguração do Memorial Araxá e Museu Calmon Barreto, com apresentação musical de Rafael Borsatto – Avenida Vereador João Sena, nº 98, Centro.

19/12 – Domingo

– 15h: Música na Janela / Tiago Loes / Escola Municipal de Música – Memorial Araxá / Museu Calmon Barreto;

– 16h: Semeando Histórias – Memorial Araxá / Museu Calmon Barreto.

20/12 – Segunda

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 16h: Quarteto de Cordas (música) – Centro Administrativo;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 18h: Bejazz Street Band (música) – Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel.

21/12 – Terça

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 18h: João Salluz (música) – Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel.

22/12 – Quarta

– 8h às 17h: Mostra de Fotografias do Projeto “Qualificação e Inclusão” – Foyer do Cine Teatro Brasil;

– 18h às 20h: Oficinas e Contação de Histórias – Praça Governador Valadares;

– 18h: Bejazz Street Band (música) – Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel;

– 19h: Beatles para Crianças / Willian Bruno (música) – Coreto da Praça Arthur Bernardes.





*Programação sujeita à alteração.